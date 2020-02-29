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Kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Denizli'nin Kale ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında bir mahalle muhtarının da bulunduğu 8 kişi yakalandı, 7'si tutuklandı.

HABERİN
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AA29 Şubat 2020 Cumartesi16:35 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 17:49

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ihbar sonrası yürütülen soruşturma sonucu Kale ilçesindeki bir sit alanına operasyon düzenledi.

Kaçak kazı yaparken yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden R.T. (20), A.T. (24), N.A. (50), H.A. (68), M.A. (50), H.A.K. (34) ile H.A (50) tutuklandı, mahalle muhtarı A.T. (35) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin sit alanlarındaki lahitlere delici aletlerle zarar verdikleri, yakalanmamak için tepe noktalara gözcü bıraktıkları tespit edildi.

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