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Kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, tümülüste kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı.

AA02 Mart 2020 Pazartesi12:39 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 12:39

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadiğin köyü yakınlarındaki 1. derece sit alanında bulunan tümülüste şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçak kazı yaptığı belirlenen A.A, M.K, M.Ş, T.A, H.S, A.R. ve O.N. gözaltına alındı.

Ekipler dedektör, jeneratör ve kırıcı delici malzemeler ele geçirdi.

Zanlıların 5 metre derinlikte çukur kazdıktan sonra yaklaşık 10 metre yatay kazı yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin, tümülüste bir krala ait anıt mezar olduğuna ve bu kralın değerli eşyaları bulunduğuna inandıkları için kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

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