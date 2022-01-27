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Kaçak kazı yaparken yakalandılar!

İzmir'in Kiraz ilçesinde kaçak kazı sonucu, Roma dönemine ait ve bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen mozaik, sütun başlığı ve mermer mimari parça ele geçirildi. Olayla ilgili kaçak kazı yaptığı öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı.

IHA27 Ocak 2022 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:35
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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ilçesinde dağlık bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, kaçak kazı yapılan alanda, Roma dönemine ait ve 3'üncü yüzyıldan kalma olduğu değerlendirilen mozaik ile sütun başlığı ve mermer mimari parçaya rastlandı.

KAÇAK KAZI YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından durum, İzmir Müze Müdürlüğüne bildirilirken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Kaçak kazıyı yaptığı belirlenen İ.E., polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılacağı öğrenildi.

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