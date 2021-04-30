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Kaçak kazıya jandarma baskını

Manisa'da 1'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA30 Nisan 2021 Cuma 15:49 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 15:49
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı'nın Nuriye Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında 1'inci derece SİT alanı olduğu değerlendirilen bölgede kaçak kazı ve arama yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma ekipleri, SİT alanında kazı yapan E.E. (54) ve M.T.'yi (53), suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 1 hilti, 1 pense, 2 çapa, 1 metre, 2 kazma, 1 kürek, 1 balyoz, 1 uzatma kablo, 1 tutamaçlı demir, 2 boşluk bulma çubuğu ve 2 demir kazık ele geçirildi. El konulan kazı malzemeleriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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