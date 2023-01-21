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Kaçak sigara baskınında 1 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 10:23 - Güncelleme:
Kaçak sigara baskınında 1 kişi gözaltına alındı
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Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Geyve'nin Eşme Mahallesi'nde ikamet eden V.Y. isimli şüphelinin; kıyılmış tütün doldurarak makaron satışı yaptığı tespit edildi. Şahsın evine yapılan operasyonda; 1 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet basınçlı hava kurutma makinesi, 10 kilogram açık sigara tütünü, 60 kilogram paketli bandrollü tütün, bin 600 adet dolu makaron, 133 bin adet boş makaron, 13 adet manuel el makinesi ve 14 bin 500 adet bandrolsüz sigara paketi kartonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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