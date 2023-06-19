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Kaçak sigara operasyonu! 16 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde, sigara ve tütün kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Kaçak sigara operasyonu! 16 şüpheli yakalandı
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla imal ettikleri sigaraları piyasaya sürmeyi amaçlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, organize biçimde hareket eden şüphelilerin yük taşımacılığı yapan kamyon ve tır gibi araçlarla İstanbul'a makaron (filtreli sigara kağıdı) getirdiklerini belirleyen ekipler, daha sonra bu makaronların, atölyeye dönüştürülen farklı ikamet, iş yeri ve depolarda kaçak tütünle doldurulduğunu tespit etti.

Ekipler, çalışmaların ardından İstanbul'un yanı sıra Yalova, Van ve Kocaeli'de 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 48 milyon 442 bin boş makaron, 10 milyon 92 bin 560 dolu makaron, 2 bin 634 kaçak sigara, 320 kilogram nargile tütünü, 37 bin 180 sökülmüş bandrol, 63 bin boş sigara paketi, 8 sigara dolum makinesi, 8 kompresör ile kaçak sigara imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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