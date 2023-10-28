İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaçak sigara üretim hattı kurdular! O fabrikaya baskın
Güncel

Kaçak sigara üretim hattı kurdular! O fabrikaya baskın

Bursa'da kaçak sigara üretilen fabrikaya düzenlenen operasyonda 7,5 ton tütün, 520 bin adet sigara ile kaçak sigara imalatında kullanılan çok sayıda makine ve ekipman ele geçirildi.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 12:40 - Güncelleme:
Kaçak sigara üretim hattı kurdular! O fabrikaya baskın
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele ile Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesindeki bir fabrikada kaçak sigara üretildiği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından H.İ.Ö'ye (38) ait fabrikaya ortak operasyon gerçekleştiren jandarma ve gümrük muhafaza ekipleri, bu adreste makinelerle kaçak sigara üretim hattı kurulduğunu tespit etti.

Aramada sigara üretim makineleri ile 520 bin adet sigara, 30 bin adet sigara filtresi, sigara uç kağıdı ve bir miktar tütün ele geçirilerek muhafazaya aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, H.İ.Ö'nün depo olarak kullandığı iş yerinde ise 7,5 ton kıyılmış tütün, 27,5 milyon adet sigara filtresi, 114 milyon adet sigara uç kağıdı, 34 milyon adet sigaranın üretiminde kullanılabilecek kağıt ile 1 ton 3 kilogram tutkala el koydu.

Gözaltına alınan H.İ.Ö ve beraberindeki 2 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

  • kaçak sigara
  • tütün işleme
  • Bursa
  • kaçak tütün işi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.