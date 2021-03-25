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Kaçak silah atölyesine baskın: İki kişi yakalandı

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı. Ekiplerce, T.B. ve S.B. gözaltına alındı.

AA25 Mart 2021 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 12:13
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda atölye olarak kullanılan bölümde 8 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 9 şarjör, 87 fişek, 3 tabanca kabzası ve bir namlusu, 7 tabanca yayı ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerce, T.B. ve S.B. gözaltına alındı.

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