Kaçak silah atölyesine baskın yapıldı, 2 kişi yakalandı

AA 29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:14 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:14

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazar ilçesinde bir binanın deposundaki atölyeye operasyon düzenledi.

Atölyede, 26 tabanca kabzası, 28 fişek, 25 tabanca şarjörü, 20 tabanca alt gövdesi, 23 tabanca tetiği, 12 tabanca horozu, 7 tabanca iğnesi ve 16 tabanca menteşesi olduğu değerlendirilen metal parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Y. ve Ö.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.