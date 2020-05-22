Kaçak silah imalathanesine baskın yapıldı

AA 22 Mayıs 2020 Cuma 17:21 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 17:21

Kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cibril Mahallesi'ndeki M.Y'nin evinin altında bulunan atölyeye operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 2 silah imalathanesi ortaya çıkarılırken, 9 milimetre çapında el yapımı 3 tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 9 milimetre 81 tabanca fişeği, 7,65 milimetre tabanca fişeği, yapım aşamasında 17 tabanca namlusu, kutu içinde numara damgası amacıyla kullanılan 9 metal parça, kutu içinde ibare yazmak amacıyla kullanılan 27 metal parça, 6 tabanca şarjörü ile imalatta kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Şüpheli M.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.