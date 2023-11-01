Kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan, aynı zamanda bunları suç örgütlerine satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ümraniye'de 4 farklı adreste silah yapımında kullanılan parçaların imal edildiğini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibe başladı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, iş yerlerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 73 tabanca, 4 bin 985 silah gövdesi, 2 bin 74 süngü, açık uçlu 1087 namlu, silah imalında kullanılan pim, icra yayı, mil ve çıkarıcı gibi 4 bin parça, 4 bin 192 silah kutusu ile yapım sırasında kullanılan makineler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 1'i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.