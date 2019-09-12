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Kaçak silahları fidanın kök kısmına gizlemiş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.

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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda B.E.M'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüpheliyi kent merkezinde durdurdu.

Kontrollerde, şüphelinin elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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