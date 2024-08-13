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  • 'Kaçak sünnet sonucu 7 yaşındaki çocuk cinsel organını kaybetti' iddiası sonrası Valilik harekete geçti
Güncel

'Kaçak sünnet sonucu 7 yaşındaki çocuk cinsel organını kaybetti' iddiası sonrası Valilik harekete geçti

Kayseri Valiliği, ulusal basın ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan 7 yaşındaki çocuğun 'kaçak sünnet soncu cinsel organından olduğu' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 13:44 - Güncelleme:
'Kaçak sünnet sonucu 7 yaşındaki çocuk cinsel organını kaybetti' iddiası sonrası Valilik harekete geçti
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Valilikten yapılan açıklamada, ulusal basın ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Kaçak sünnet hayat kararttı" başlıklı habere ilişkin iddialar hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, incelenme sonucu Develi ilçesinde bulunan özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz'da kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile ailenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurduğu kaydedildi.

Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem neticesinde kapatıldığı ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı belirtilen açıklamada, "Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır. Hastanın tedavisine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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