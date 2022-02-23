Kaçak tütün operasyonunda 1,5 ton tütün ele geçirildi

DHA 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:10 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:10

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce yapılan istihbarat çalışmasında, kentteki adreste yasa dışı nargile tütünü imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, adresi belirleyerek takibe aldı. Takip sırasında karton kolilerin binadan çıkarıldığını gören ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1,5 ton tütün, 2,8 ton gliserin, 325 kilogram glikoz şurubu, 175 kilogram nargile aroması ve 5 kilogram gıda boyası ile 146 bin nargile parçası ve ambalajlama malzemesi ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 1,5 milyon lira olduğu belirlendi. 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.