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Kaçak tütün operasyonunda 19 bin 600 adet makaron ele geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 35 kilogram kaçak tütün ve 196 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
Kaçak tütün operasyonunda 19 bin 600 adet makaron ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik çalışmalarda Söke ilçesinde N.T. isimli şahsın ait ev ve arabasında arama yapıldı. Yapılan aramada 35,5 kilogram tütün, 196 bin 600 adet makaron, 2 Adet Elektrikli Otomatik Sigara Sarma Makinesi, 1 Adet Hava Kompresörü, 1 adet Sigara Sarma Makinesi Şarj Cihazı, 140 Adet Kesilmiş bandrol, 8 bin adet şeffaf sigara paketleme naylonu, ele geçirildi. Şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

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