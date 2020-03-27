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İstanbul'da kaçak üretilen 33 bin 400 tıbbi maskeye el konuldu

Koronavirüs fırsatçılarına karşı mücadele devam ediyor. İstanbul'da kaçak üretilen 33 bin 400 tıbbi maskeye el konuldu.

AA27 Mart 2020 Cuma 11:54 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:55
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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Halkalı Merkez Mahallesi’ndeki 2 tekstil atölyesinde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 33 bin 400 maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürününe el koydu.

İş yeri sahiplerine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölyeler zabıta ekiplerince mühürlendi.

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