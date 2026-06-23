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Kaçak yapı ve rüşvet ağı! CHP'li belediye başkanı dahil 35 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık işlemleri tamamlanan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

IHA23 Haziran 2026 Salı 09:17 - Güncelleme:
Kaçak yapı ve rüşvet ağı! CHP'li belediye başkanı dahil 35 tutuklama
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmış, Adalar'da tarihi eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarılmış, ayrıca ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği, daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü belirtilmişti.

47 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmış çok sayıda dijital materyale el konulmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakırılırken, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

  • Adalar Belediyesi
  • Ali Ercan Akpolat
  • rüşvet soruşturması

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