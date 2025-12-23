İSTANBUL 13°C / 7°C
23 Aralık 2025 Salı
  • Kaçak yapıların yıkımında gergin anlar: Benzin döküp ateşe verdiler
Güncel

Kaçak yapıların yıkımında gergin anlar: Benzin döküp ateşe verdiler

Adana'da Amerikan Adası olarak bilinen bölgede yıkım sırasında ortalık savaş alanına döndü. Yıkıma tepki gösteren bazı esnaf iş yerlerini ateşe verirken, bir kişi bıçakla kendisine zarar verip iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemeye çalıştı.

23 Aralık 2025 Salı 12:24
Uzun yıllardır tartışma konusu olan Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'nda yıkım süreci bugün başladı.

Yapılan incelemelerde imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen ve özellikle bici bici gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasının ardından, ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgeye geldi.

Polis tedbirleri arasında Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kepçelerin adaya girmesiyle birlikte gerginlik başladı. Bazı esnaf yıkıma tepki gösterirken, bir vatandaş bıçakla kendisine zarar vererek polis ve iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalıştı.

Polis ekipleri, kendisine zarar veren kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Öte yandan, bazı iş yeri sahiplerinin, yıkımı protesto etmek amacıyla iş yerlerini ateşe verdi.

Çıkan yangınlara TOMA ile müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı. Olaylar sırasında polise direnen bazı kişilerde gözaltına alındı.

Bölgede alınan tedbirlerle yıkımı sürüyor.

