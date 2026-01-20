İSTANBUL 7°C / 1°C
Güncel

Kaçak yapıya geçit yok: Sapanca Gölü çevresinde yıkım başladı

Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yıkım çalışmaları başlatıldı.

AA20 Ocak 2026 Salı 12:56 - Güncelleme:
Kaçak yapıya geçit yok: Sapanca Gölü çevresinde yıkım başladı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) göl kıyısında hayata geçirilecek "Sapanca Park Projesi" kapsamında kaçak yapıların kaldırılması için 1 Ocak'ta başlayıp 15 Ocak'ta sona eren tebligat sürecinin ardından çalışmalara başladı.

Sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri eşliğinde bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle sahil şeridindeki kaçak iskeleleri yıktı.

Yıkıntılar, kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

"TÜM İŞGALLERİ KALDIRACAĞIZ"

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın "Sapanca Park projemizle göl kıyısındaki tüm işgalleri kaldırıp, bölgeyi tamamen vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" açıklamasından sonra kıyı işgallerinin kaldırılması için tebligat yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 89 iskelenin kaldırılması için yapılan tebligatın ardından çok sayıda mülk sahibinin işgal niteliğinde olan yapısını kendi imkanlarıyla kaldırarak sürece desteğini gösterdiği aktarılarak, bugün de belirtilen sürenin dolması üzerine bölgede işlem başlatıldığı kaydedildi.

SAPANCA GÖLÜ KIYISINDAKİ KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA BAŞLANDI

SASKİ ekiplerinin 4 paletli ekskavatör, 4 damperli kamyon, 2 kazıcı-yükleyici ve çok sayıda personelle sabahın ilk saatlerinde sahaya indiği belirtilen açıklamada, 1 Ocak'ta tebligat gönderilen iskelelerin yasal sürede kaldırılmayan bölümlerinin kontrollü şekilde alandan çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından göl çevresinin hem doğal yapısına kavuşacağı hem de vatandaşların kullanımına açık ve güvenli alan haline geleceği kaydedilerek, "Sapanca Gölü çevresinde yürüttüğümüz çalışma yıkım değil, kamusal alanların hukuka uygun geri kazanılmasıdır. Kıyı şeridinde yer alan kaçak iskeleler kontrollü biçimde kaldırılmakta, göl ekosistemine zarar verilmemektedir. Bu adımla Sapanca Gölü kıyıları yeniden vatandaşlarımızın kullanımına açılacak, göl dış etkenlerden korunacak ve kıyı-kenar çizgisinde hukuksuz yapılaşmanın önüne geçilecektir." ifadelerine yer verildi.

