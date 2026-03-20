Kaçakçılara eşzamanlı baskın: Çok sayıda ürüne el konuldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleşti. Jandarma ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, onlarca şüpheli adli süreçle yüz yüze geldi.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VİRANŞEHİR'DE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLEDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ARAMALARDA 6 BİN 290 PAKET KAÇAK SİGARA VE 76 KİLO NARGİLE TÜTÜNÜ ÇIKTI

Adreslerdeki aramalarda, kaçak 6 bin 290 paket sigara, 61 çeşitli malzeme, 25 kilogram çay ile 76 kilogram nargile tütünü ile 7,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.