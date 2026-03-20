  • Kaçakçılara eşzamanlı baskın: Çok sayıda ürüne el konuldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 bin 290 paket kaçak sigara, 76 kilogram nargile tütünü ve 7,5 litre kaçak alkol ele geçirilirken 34 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AA20 Mart 2026 Cuma 11:09
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleşti. Jandarma ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, onlarca şüpheli adli süreçle yüz yüze geldi.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VİRANŞEHİR'DE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLEDİ

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ARAMALARDA 6 BİN 290 PAKET KAÇAK SİGARA VE 76 KİLO NARGİLE TÜTÜNÜ ÇIKTI

Adreslerdeki aramalarda, kaçak 6 bin 290 paket sigara, 61 çeşitli malzeme, 25 kilogram çay ile 76 kilogram nargile tütünü ile 7,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

