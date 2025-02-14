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  • Kaçakçılara nefes aldırılmadı! 40 milyon liraya yakın vurgun engellendi
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Kaçakçılara nefes aldırılmadı! 40 milyon liraya yakın vurgun engellendi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Ankara ve Sakarya'daki operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira tutarında makaron ve 8,2 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirdi.

AA14 Şubat 2025 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Kaçakçılara nefes aldırılmadı! 40 milyon liraya yakın vurgun engellendi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara ve Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonlara dair bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Ankara Emniyet Müdürlüğünün istihbarat çalışmalarıyla, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde iki farklı araçta yapılan aramalarda, 154 koli içinde 8 milyon 438 bin makaron cinsi eşya tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan kaçak eşyalara, ekiplerce el konuldu.

- KARASU LİMANI'NDA 113 BİN KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Karasu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde ise Karasu Gümrük Sahası'na gelen çekici, riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taraması ve hassas burunlu dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı aramalar sonrasında, rulolara gizlenmiş halde yabancı bandrollü 113 bin paket sigara tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 8,2 milyon lira olan kaçak sigaraya el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, Ankara ve Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

  • makaron
  • kaçak sigara
  • Ankara&Sakarya operasyonları

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