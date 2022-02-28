Kaçakçılık operasyonlarında 39 kişi gözaltına alındı

İHA 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:37 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:37

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 21-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 915 bini dolu olmak üzere toplam 5 milyon 186 bin 500 makaron, 30 bin 232 litre karışımlı akaryakıt, 4 bin 250 adet bandrol, 2 bin 912 litre sahte alkollü içki, 2 bin 680 paket kaçak sigara, 2 bin 177 kilogram tütün, 2 bin 78 adet cinsel içerikli ilaç, bin 418 adet elektronik/muhtelif eşya, 600 adet alkollü içki etiketi, 386 adet puro, 217 alkol yapımında kullanılan ekipman, 32 adet cep telefonu, 9 adet sigara sarma makinesi ve 3 adet hava kompresörü ele geçirildi.