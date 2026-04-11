Kaçakçılık şebekesine darbe: Teknik ve fiziki takip sonuç verdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde uzun süredir faaliyet gösteren bir kaçakçılık organizasyonuna yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin aylarca süren titiz çalışması sonucu şebeke tamamen deşifre edilirken, operasyonda ele geçirilen silahlar ve sahte belgeler olayın boyutunu gözler önüne serdi.

4 AYLIK TEKNİK TAKİPLE ŞEBEKE DEŞİFRE EDİLDİ

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde rüşvet, nüfuz ticareti suçu, göçmen kaçakçılığı ve görevi kötüye kullanarak kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan bir organizasyon tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin 4 ay süren teknik takip çalışmaları sonucu çökertilen organizasyona yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

7 ZANLIDIN 4'Ü TUTUKLANDI, KALAŞNIKOF VE SAHTE PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız kalaşnikof, tabanca ile bu silahlara ait fişekler ve sahte pasaport ele geçirildi.