Aracında 2 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara yakalanınca 'Atatürk'ün izinde halka hizmet için çalışıyorum' açıklaması yapan CHP Milletvekili Ediz Ün'ün kumar ve eğlencede vakit geçirdiği ortaya çıktı.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edilen ciple elektronik sigara kaçakçılığı yapıldığı tespit edilmişti. CHP'li Ün'e ait olan cipte yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulunmuştu.

KUMAR GÖRÜNTÜLERİ

Ediz Ün kendisini "Atatürk ilkeleri doğrultusunda çalışıyorum" sözleri ile savunmuş ve suçlamaları şoförünün üzerine atmıştı. Ancak gümrük kayıtları Ediz Ün'ün operasyonun yapıldığı gün kendisinin de aynı araçla Bulgaristan'a geçip ardından aynı gün geri döndüğünü göstermişti.

Ediz Ün'ün sık sık Bulgaristan'a eğlenmeye ve kumar oynamaya gittiği iddia edildi. Ediz Ün'ün Kapıkule sınırına yakın olan Bulgaristan'ın Haskova iline bağlı Svilengrad Kasabası gazinolar şehrinin müdavimi olduğu öğrenildi. Ün'ün sık sık gittiği iddia edilen kumarhanelerde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Ediz Ün'ün kendi arabasıyla tam 61 kez Bulgaristan'a giriş-çıkış yaptığı belirlenmişti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ediz Ün'ün sık sık gittiği kumarhanelerden birisinde poker masasındaki görüntüsü ortaya çıktı.

VEKİLDEN 50 ŞAMPANYA

Ün'ün, Edirne'deki bir gece kulübündeki görüntüleri de gündem oldu. Görüntülerde Ün, 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde dans ederek eğleniyor.

Ün'ün eğlenip dans ettiği gece kulübündeki dev ekranda "Milletvekilimiz Ediz Ün'den 50 şişe şampanya" mesajı dikkat çekti.

SUÇU ŞOFÖRÜNE ATMIŞTI

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edilen ciple elektronik sigara kaçakçılığı yapıldığı tespit edilmişti. Ün, suçu şoförüne atmıştı. Ancak Ün'ün kendi aracıyla tam 61 kez Bulgaristan'a giriş-çıkış yaptığı belirlenmişti.

Kaçak sigaraları kendi taşımış

CHP'li vekilin skandalına tepki