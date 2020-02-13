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Kaçan boğa, trafiği altüst etti

ERZURUM'da, sahibinin elinden kaçan 1 tonluk boğa, trafiği tehlikeye düşürdü. Uyuşturucu iğne ile vurularak etkisiz hale getirilen boğa, güçlükle kamyonete bindirildi. Boğanın kamyonete bindirilmesi sırasında polis yolu trafiğe kapattı.

DHA13.02.2020  09:02 - Güncelleme: 13.02.2020  09:02

Erzurum'da, kesimhaneye götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçan 1 ton ağırlığındaki boğa ortalığı birbirine kattı. Sahibini hafif şekilde yaralayıp, kendisini taşıyan kamyonetin ön panjürünü kıran boğayı kimse zapdedemedi. Merkez Aziziye içesinin Dadaşkent Semti'nde kaçarken çevredekilere korkulu anlar yaşatan boğa, Erzurum- Erzincan karayoluna çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine boğanın kaçtığı istikamete polis ekipleri ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri geldi. Yaklaşık 15 kilometre sahibi ve ona yardım etmek isteyenleri peşinden koşturan boğa uyuşturucu iğne ile vurularak sakinleştirilmek istendi. Ancak atılan iki iğne boğayı sakinleştirmedi ve kaçmaya devam etti. Zaman zaman hızla giden araçların önüne çıkan boğa sürücülere de zor anlar yaşattı. Yolun orta refüjüne geçen boğa görevli tarafından üçüncü kez uyuşturucu iğne vuruldu.

Karayolunda bir süre daha ilerleyen boğa sakinleşmeye başlayınca yanına giden sahibi tarafından yakalandı. Polisler yolu trafiğe kapatırken, boğanın bulunduğu yere kamyonet getirildi. Boğanın kamyonete bindirilmesi için büyük bir çaba harcanırken, çevredekiler de rahat bir nefes aldı.

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