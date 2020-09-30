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Kaçan muhabbet kuşunu yakalamak isteyen 14 yaşındaki Berat çatıdan düştü

İstanbul Beyoğlu'nda evinden kaçan kuşu yakalamak için çıktığı binanın çatısından düşen çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Berat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 15:36 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:36
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Alınan bilgiye göre 14 yaşındaki Yiğit Berat, Piri Paşa Mahallesi Şaban Deresi Sokak'taki evinde beslediği muhabbet kuşunun, pencereden uçarak karşı taraftaki faaliyette olmayan bir fabrikanın çatısına konduğunu gördü.

Kuşu almak için merdivenle çatıya çıkan Berat, çatıdaki malzemenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler, durumu fabrikanın bekçisine ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Berat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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