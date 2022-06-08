Kacır: Türkiye'nin nükleer enerjide beyin takımını oluşturuyoruz

Kacır, 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide, enerji verimliliğinde, enerji teknolojilerinde ve nükleer enerjide attığı adımlarla adından söz ettirdiğini söyledi.

Türkiye'nin nükleer enerji alanında bugün geldiği noktayı "gurur verici" olarak nitelendiren Kacır, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizin ilk reaktörü 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye alınmış olacak. Böyle Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'miz nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılacak." diye konuştu.

Kacır, bakanlık olarak nükleer enerji alanında yeni gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "TÜBİTAK eliyle TENMAK için İleri Reaktörler Tasarımı Fizibilite Etüdü Projelendirme Çalışmasını birlikte gerçekleştiriyoruz. Ergimiş tuz reaktörleri, Türkiye için yenilikçi ve özgün Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği bir 'ilk' olma niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

"Akkuyu Nükleer Santral Bölgesi İyot ve Sezyum Radyoaktivite Artalanının Araştırılması Projesi"ni de yine TÜBİTAK aracılığıyla gerçekleştireceklerini ifade eden Kacır, "Bu proje ile Akkuyu NGS faaliyete geçmeden önce radyoaktif izotopların art alan radyasyon seviyelerini belirliyor olacağız. Proje kapsamında NGS'lerden açığa çıkan iyot ve diğer radyoaktif izotopların çevresel etkilerini AMS teknolojisi sayesinde izleyebilen birkaç ülkeden biri olacağız." dedi.

Kacır, nükleer enerji alanında yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda destekler sağladıklarına dikkati çekerek, "Son 20 yılda TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında nükleer enerji alanında 178 projeye yaklaşık 111 milyon lira destek verdik. Türkiye'nin nükleer enerjide beyin takımını oluşturmak üzere desteklerimizi büyük bir hızla devam ettiriyoruz." diye konuştu.

TÜBİTAK'ın Bilim İnsanı Destek Programları bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, nükleer enerji alanında 95 kişiye yaklaşık 13 milyon lira destek sağladıklarını kaydeden Kacır, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında ülkemizde nükleer enerji alanında araştırmalarını yürütmek üzere Türkiye'ye gelen 2 araştırmacıya da destek sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "AKKUYU NGS YERELLEŞTİRME İLE TÜRKİYE EKONOMİSİNE 25 MİLYAR DOLARA KADAR FAYDA SAĞLAYABİLİR"

Akkuyu NGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko da nükleer enerjinin yeşil ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak geniş çaplı ve uzun zamandır beklenen nitelikte bir kabul gördüğünü söyledi.

Dedusenko, Türkiye için çeşitli ve kapsamlı olumlu etkilere sahip Akkuyu NGS projesinde yerel tedarikçilerle çalışmaya özen gösterdiklerini belirterek, Akkuyu NGS'nin çarpan etkisi ile sadece yerelleştirme sayesinde Türkiye ekonomisine 25 milyar dolara kadar fayda sağlayabileceğini ifade etti.

Tüm bunların yanı sıra projenin bölgedeki nüfusu artırdığına, istihdamı, altyapıyı ve sosyal hayatın birçok alanını da ileriye taşıdığına dikkati çeken Dedusenko, "Günümüzde büyük bir ivme kazanan Akkuyu projesi, Avrupa, Asya ve Afrika'dan gelen ve bu projeyi halihazırda bir ölçüt olarak gören heyetlerin de ilgisini çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "ASO OLARAK ERGİMİŞ TUZ REAKTÖRÜ ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ BİR GELİŞMEYE İMZA ATACAĞIZ"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de ASO'nun 2017 yılından bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destek programı kapsamında Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi (ASO NÜKSAK) ile çalışmalarını ivmelendirdiğini söyledi.

Özdebir, Türkiye'de nükleer sanayi konusunda ilk ve tek nükleer küme olan ASO NÜKSAK'ın "milli küme" olarak adlandırılan özel bir çalışma olduğunu belirterek,"Milli küme'de yer alan Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Adana'dan üyelerimiz, başta Akkuyu Nükleer Güç Santrali olmak üzere nükleer tedarik zincirinin bir parçası olmak üzere eğitim, belgelendirme, danışmanlık ve altyapı konularında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Birçoğu Akkuyu sahasında aktif olarak çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

ASO'nun ergimiş tuz reaktörü çalışmalarına da değinen Özdebir, "ASO olarak ayrıca, Türkiye için gerçek ve güçlü bir alternatif teknoloji olduğuna inandığımız ergimiş tuz reaktörü ile ilgili kamuoyunda farkındalık yaratan ilk adımları attığımızı gururla belirtmek isterim. ASO bu teknolojiye yönelik çalışmaları hızlandırmak amacıyla Türk akademisyenleri, sanayi, siyaset ve hükümet temsilcilerini çok sayıda toplantı ile bir araya getirdi ve çok yakın zamanda bu alanda önemli bir gelişmeye imza atacağız." ifadelerini kullandı.

- NÜKLEER TEKNOLOJİLER ALANINDA BİR İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Açılış konuşmalarının ardından ASO ile FİGES şirketi arasında nükleer teknolojiler alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında, Türkiye ve ilgili coğrafyalarda başta ergimiş tuz reaktörleri olmak üzere nükleer teknoloji ve tedarik zincirini ilgilendiren teknolojik alanlarda iş birliği geliştirilmesi hedefleniyor.

Nükleer reaktör teknolojileri başta olmak üzere mühendislik, imalat ve inovasyon alanlarında Türkiye ve ilgili coğrafyalarda katma değer yaratacak imkanların araştırılması, ortak iş imkanlarının değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesinde birlikte faaliyetler yürütülecek.