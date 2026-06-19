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  • Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal kurtarıldı! Gözaltı sayısı 8'ye yükseldi
Güncel

Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal kurtarıldı! Gözaltı sayısı 8'ye yükseldi

Kaçırıldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu. Kaçırma olayına ilişkin ise gözaltı sayısı 8'ye yükseldi.

AA19 Haziran 2026 Cuma 07:37 - Güncelleme:
Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal kurtarıldı! Gözaltı sayısı 8'ye yükseldi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bugün olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin ardından 1 zanlı daha yakalandı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi.

  • Erhan Karaal
  • kaçırılma

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