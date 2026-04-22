Kadastroda büyük temizlik! 56 yıllık dosya rafa kalktı

Adalet Bakanlığı'nın 'sıfır kadastro dosyası' hedefi kapsamında yürütülen çalışmalarla 56 yıldır çözülemeyen bir dosya sonuçlandırıldı.

İHA22 Nisan 2026 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
Adalet Bakanlığı'nın sağladığı teknik ve idari desteklerle yargı süreçlerinin hızlanması ve vatandaşların uzun süreli belirsizlikten kurtulması sağlanıyor. Bu, adaletin etkin bir şekilde işlemesi ve yargıya olan güvenin artırılması adına büyük bir önem taşıyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yıllarca süren kadastro davalarına yönelik çözüm adımları hız kazanırken, 56 yıldır devam eden ve 18 hak sahibini ilgilendiren dava sonuçlandı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kumluca Kadastro Mahkemesi'nde 5 Mart 1970 tarihinde açılan dava karara bağlandı. Mülkiyet uyuşmazlığına ilişkin davanın yargılama süreci 56 yıl sürdü. 18 tarafın bulunduğu davayla ilgili mahkeme, 16 Nisan 2026'da nihai kararını verdi.

Adalet Bakanlığınca kadastro davalarının hızlandırılması için yargı teşkilatına sunduğu teknik, teknolojik ve idari desteklerle bu davaların hızlı bir şekilde sonlandırılması amaçlanıyor. Özellikle keşif süreçleri, taraf teşkili ve personel yetersizliği gibi sorunlar ele alınarak, yeni stratejiler geliştirildi.

Türkiye genelindeki kadastro ihtilaflarının büyük çoğunluğunun çözüme kavuşturulması, sadece yargı iş yükünü hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda toplumsal güvenin pekişmesine de katkı sağlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'nin yeni hedefi Küba mı?

Kapat
Video yükleniyor...

