KADEM, 8 Mart için etkinlikler düzenleyecek

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kadının onuruyla yaşayacağı güvenli toplumun ve adaletli geleceğin tüm dünyada inşa edilmesi için çalışan KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Türkiye'de ve BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69. oturumu kapsamında bazı çalışmalara imza atıyor.

KADEM, bu yıl da BM Kadının Statüsü Komisyonu etkinlikleri çerçevesinde New York'ta, kadın hakları, emek, dayanışma ve teknoloji konularını gündeme taşıyacak. Komisyon çerçevesindeki faaliyetleri arasında Filistin meselesine özel bir yer ayıran vakıf, tüm dünyadan kadınların ortak sorunlarını dile getirerek çözüm üretilmesi için gündem oluşturmayı amaçlıyor.

New York'ta 13 Mart'ta düzenlenecek ilk etkinlik "Birlikte Güçlenelim, Birlikte Büyüyelim-III" Women 20'nin (W20) 10. yılı vesilesiyle hayata geçirilecek.

KADEM ev sahipliğindeki iftar davetinde ise kadın liderler, politika yapıcılar ve W20 delegeleri bir araya getirilerek, kadın hakları alanındaki uluslararası kazanımlar değerlendirilecek ve geleceğe dair stratejiler geliştirilecek.

Vakıf, BM'nin söz konusu komisyonunda "Kadın İş Gücü ve Emeğini Anlamak" paneli, "Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat - II" etkinliğine ve "Yapay Zeka ve Kadın: Zorluklar ve Fırsatlar" paneline ev sahipliği yapacak.

Bu arada, kadınların emeğinin görünürlüğünü sağlamanın, onlara eşit fırsatlar sunmanın hayati önem taşıdığına inanan ve bu yolda mücadele eden KADEM, kadınların emeğine dikkati çekmek için video hazırladı. "Kadın emeğiyle hayatın anlam kazandığı" mesajının vurgulandığı video, açık hava ekranlarında, dijital ekranlarda, vakfın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

- "KADIN HAKLARINI SAVUNMA KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDUK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kadın haklarını savunmanın sadece yerel düzeyde değil küresel arenada da sürdürülmesi gereken bir mücadele olduğuna inandıklarını belirtti.

Kadın emeğinin ve haklarının korunması için yürüttükleri çalışmaları uluslararası platformlara taşımanın, farkındalık oluşturmanın ve karar alıcılarla bir araya gelmenin kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Biz 2018'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bildirisi'ni, 2021'de ise Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi'ni yayımlayarak kadın haklarını savunma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla şu ana kadar 6 bine yakın kadına ulaştık. Kadın hakları konusunda sadece farkındalık yaratmakla kalmadık, şiddet ve taciz davalarını izledik, çeşitli kampanyalarla takipçisi olduk. Ayrıca 'Üreten Kadın, Güçlü Kadın' mottosuyla kadın girişimcilerin kooperatifleşme süreçlerini destekleyen projeler geliştirdik."

Gümrükçüoğlu, vakfın tüm dünyadaki kadınların ortak meselelerine çözüm üretmek için çalıştığını belirterek, "İsrail'in işlediği savaş suçlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyarak uluslararası hukukun işlemesi konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için New York'tayız ve kadın emeğini daha fazla görünür kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.