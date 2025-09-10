KADEM ''Etki Analizi Raporu'' ile ''Vaka Yönetimi Rehberi'' İstanbul'da tanıtıldı

Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısında konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, Kadın Destek Merkezlerinin kurulduğu günden bu yana kadınların hayatında güvenli bir liman olduğunu belirtti.

Merkezlerde birçok farklı hikayeyle karşılaşıldığını aktaran Sarı, şunları söyledi:



"Yalnızca hikayelerle yetinmedik. Elde ettiğimiz bu etkiyi, somut ve bilimsel verilerle de ölçmek istedik. Etki Analizi Kitapçığı ile İstanbul ve deprem bölgesindeki merkezlerimizden hizmet alan 463 kadının deneyimlerini bilimsel yöntemlerle ölçtük. Bu rapor, hem şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından hem de hizmetlerimizi daha da güçlendirmek için bize güçlü bir yol haritası oldu. Sonuçlar bize şunu söylüyor. KADEM Kadın Destek Merkezleri ile kadınların psikolojik iyi oluşu güçlendi. Sosyal ilişkileri ve toplumsal katılımları arttı. Deprem bölgesinde kadınlar için kritik bir güvenli alan oluşturuldu."

Vaka Yönetim Rehberi'nin de öncelikle sahadaki uzmanlar için önemli bir kılavuz olacağının altını çizen Sarı, "Önümüzdeki dönemde, KDM modelini daha fazla şehirde yaygınlaştırmak, vaka yönetimi rehberiyle uygulamaları standartlaştırmak ve kadınların güçlenme yolculuğunu sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bugün paylaştığımız bu çalışmaları, kadınların hayatına dokunan daha kapsamlı adımların başlangıcı olarak görüyorum." diye konuştu.

Toplantıda, Etki Analizi Raporu ve Vaka Yönetimi Rehberi'nin detaylarını aktaran KADEM Genel Müdürü Zeynep Demir ise KADEM'in vizyonunun kadınların onuruyla ve adalet içinde yaşayabilecekleri güvenli bir toplum inşa etmek olduğunu, "güven, onur ve adalet" değerlerinin de bu vizyonun temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Kadın Destek Merkezlerinin bu değerleri sahada somut hizmetlere dönüştürmeyi amaçladığını aktaran Demir, yapılan her iki çalışmanın birlikte değerlendirildiğinde, KADEM'in vizyon ve değerlerinin sahada gerçek karşılık bulduğunun açıkça görüldüğünü, kadınların güçlenmesinin yalnızca bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün de anahtarı olduğunu ifade etti.

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Rabia Güngör, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Necati Selvi ile çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, Edirnekapı Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

KADINLAR EN ÇOK PSİKOLOJİK VE YASAL DESTEKTEN FAYDALANDI

Araştırmaya katılan 463 kadın üzerinden elde edilen bulgulara göre, kadınlar en çok psikolojik ve yasal destek hizmetlerden faydalandı.

Meslek edindirme ve eğitim programları da istihdama geçişlerini kolaylaştırdı. Katılımcı memnuniyet ortalamasının 3,7 - 4,0 aralığında (orta-yüksek düzey) ölçüldüğü rapora göre kadınlar, KDM'lerin yaşamlarında somut değişim yarattığını belirtti.

Deprem bölgesindeki kadınlar özellikle psikolojik destek hizmetlerinden yüksek memnuniyet bildirirken, bu süreçte aile içi iletişim, sorun çözme becerisi ve ebeveynlikle ilgili olumlu gelişmeler görüldü.

KDM'lerin aile ilişkilerini dikkate alan yaklaşımı da kadınlar tarafından desteklenirken, şiddetin türleri, etkileri ve hukuki süreçler konusunda da farkındalık artışı sağlandı.

VAKA YÖNETİMİ REHBERİ

Kadın Destek Merkezleri Vaka Yönetimi Rehberi'nde ise yalnızca mevcut sorunların çözümüne değil, koruyucu, önleyici ve güçlendirici hizmet anlayışına da odaklanılıyor.

Psikolojik esneklik, işlevsel davranış analizi ve bireysel güçlenme planı (BGP) gibi yenilikçi araçlarla desteklenen vaka yönetimi süreci, kadınların sürdürülebilir yaşam hedefleri geliştirmelerine katkı sağlıyor.

Güncel sosyal hizmet yaklaşımlarını bir araya getiren rehberin temel bileşenleri, güç temelli yaklaşım, kabul ve kararlılık terapisi, bilgili vaka yönetimi, kadın merkezli uygulama, ekolojik yaklaşım, kültürel duyarlılık, travma bilgili müdahale ve aile sistemleri kuramından oluşuyor.

Vaka yönetimi süreci "Tanışma ve İlk Değerlendirme", "Psikolojik Esneklik Değerlendirmesi", "Planlama ve Uygulama", "İzleme ve Değerlendirme" olmak üzere dört aşamada yürütülüyor.

