KADEM, Fransa'daki kıyafet uygulamalarına karşı kampanya düzenliyor

Kampanyaya ilişkin olarak KADEM tarafından yapılan açıklamada, Fransa'da Müslüman kadınları hedef alan uygulamalara yenilerinin eklendiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Eğitim-öğretim kurumlarından kamusal alanlara uzanan yasaklar sert şekilde uygulanırken, Fransa son olarak, başörtülü sporcuların Olimpiyatlara katılmasını yasakladı. Bu bir faşizm örneğidir ve faşizme karşı çıkmak bizim insanlık görevimizdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, KADEM'in bugün TSİ 19.00'dan itibaren "Fransa'nın baskıcı tutumuna ve Müslüman kadınlara yönelik hak ihlallerine dikkati çekmek için düzenleyeceği sosyal medya kampanyasına destek" çağrısı yapıldı.

Kampanyanın "StopFascismFrance" mesajıyla başlatılacağı belirtildi.

Fransa'nın, Başörtülü sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılımını yasaklaması; Müslüman kadınları hedef alan baskıcı ve dışlayıcı kararlarının sonuncusu...



Uluslararası kamuoyunu Fransa'nın antidemokratik uygulamalarına karşı çıkmaya ve kadınların yanında olmaya... pic.twitter.com/J8I6wNbjxY — KADEM (@kademorgtr) October 3, 2023

FRANSA'DA TARTIŞMALI ABAYA YASAĞI KARARI



Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın, 27 Ağustos'ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

Attal, 31 Ağustos'ta konuk olduğu France Inter radyosunda, yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkeklerin giydiği entarilerin de yasaklanacağını açıklamıştı.

Abaya yasağı kararı, Müslüman hakları için mücadele eden ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.

Attal, 4 Eylül'de okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini, bu öğrencilerden 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini söylemişti.

Danıştay, 7 Eylül'de açıkladığı kararında, abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği yönünde karar vermişti.