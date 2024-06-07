KADEM, Gazze için hayır çarşısını İstanbul'da açtı

Fatih Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen hayır çarşısının açılışında bir konuşma yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevim Zehra Can Kaya, Gazze halkının aylardır bombaların, açlığın ve susuzluğun ortasında hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Milyonlarca Gazzeli'nin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını, açlıktan ölen çocuklarının sayısının artığını dile getiren Kaya, zulme sessiz kalmamanın, tepki göstermenin, Gazze halkına maddi ve manevi destek olmanın artık tüm dünyanın insanlık vazifesi olduğunu kaydetti.

Kaya, Gazze'de insanlık ve savaş suçu işleyen İsrail'e karşı tepkilerini en güçlü şekilde ortaya koyduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"11 Aralık'ta İsrail hükümeti ve ordu yetkilileri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde suç duyurusunda bulunduk. İsrail'in tüm eylemlerinin soykırım ve insanlığa karşı suçlar kapsamında, savaş suçu olduğundan İsrail yetkililerinin yargılanmasını talep ettik. Birleşmiş Milletlerde düzenlediğimiz etkinlikte Filistinli kadınları gündeme taşıdık, panel düzenledik. Tüm dünyanın önünde Gazze'nin cesur kadınlarını anlattık. Yine New York'ta, Times Meydanı'nda Filistinli kadınların direnişini anlatan enstalasyon ve basın açıklamasından oluşan bir etkinlik gerçekleştirdik. Filistin için düzenlenen oturma eylemlerine, Büyük Filistin Mitingine katıldık."

- "55 ŞEHİRDE FİLİSTİN'E DESTEK ÇALIŞMALARI YÜRÜTTÜK"



Kaya, Genç KADEM'in de özellikle İsrail'e destek veren ürünlerin boykot edildiği kampanyalara hem içerik ürettiğini hem de var olan kampanyalara destek olduğunu belirterek, "19 Mayıs'ta Sultanahmet Meydanı'nda, dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde devam eden eylemlerin bir parçası olarak günübirlik çadır kampı kurduk. Sadece İstanbul'da değil temsilciliğimiz bulunan 55 şehirde Filistin'e destek çalışmaları yürüttük. Hem sahada hem sosyal medyada Gazze'ye destek çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor." dedi.

Gazze'ye gıda, temiz su ve hijyen malzemeleri gibi en temel insani ihtiyaçların ulaştırılması gerektiğini ifade eden Kaya, "Bizler de bir sivil toplum kuruluşu olarak, kardeşlik ve yardımlaşma bilinciyle 'Gazze'ye Kardeş Payı' yardım seferberliğini bugün tüm Türkiye'de başlatıyoruz. İstanbul'da ve KADEM temsilciliği bulunan 55 şehirde bu vesileyle hayır çarşıları açıyoruz." diye konuştu.

Kaya, "Gazze'ye Kardeş Payı" hesabı üzerinden de bağış kabul ettiklerini, hayır çarşılarından ve bağışlardan elde edilecek gelirin gıda ve hijyen malzemesi olarak ilk önce Kızılay'ın yardım gemisiyle Mersin'den Ariş Limanı'na, oradan da kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılacağını bildirdi.

- ÇARŞI, 3 GÜN BOYUNCA AÇIK OLACAK



Çarşının açılış programına AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı ile bazı vakıf üyeleri katıldı.

Çarşıda, 40'ın üzerindeki markanın katkılarıyla kurulan stantlarda, tekstil, ev araç gereçleri ile aksesuarlar yer alıyor.

Hayır çarşısı, 9 Haziran Pazar günü saat 21.00'e kadar açık kalacak.