KADEM Gazze'de sıcak yemek dağıtacak

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, nüfusun yarısını oluşturan 1 milyonu aşkın insanın kıtlığın eşiğinde hayatta kalmak için çabaladığı bölgede Türk Kızılay, tüm imkansızlıklara rağmen Gazze'nin Deyr Belah kentinde aşevi faaliyetini aralıksız sürdürüyor.

KADEM, İsrail'in uyguladığı soykırım nedeniyle 50 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşadığı Gazze için başlattığı "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası ile 1 milyondan fazla sıcak yemeğin Kızılay aracılığıyla bölgeye ulaşmasını sağladı.

Kızılay, KADEM'in katkısıyla Gazze'deki aşevinden çatışma mağdurlarına 76 gün boyunca günlük 15 bin kişilik sıcak yemek ulaştıracak. İşbirliği ile toplamda 1 milyon 140 bin kişiye sıcak yemek dağıtılması sağlanacak.

- "FİLİSTİN HALKINA BİR NEBZE OLSUN DESTEK OLABİLMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, bir sivil toplum kuruluşu olarak, kardeşlik ve yardımlaşma bilinciyle "Gazze'ye Kardeş Payı" yardım seferberliğini tüm Türkiye'de hayata geçirdiklerini belirtti.

Bölgeye gıda, temiz su ve hijyen malzemeleri gibi en temel insani ihtiyaçların ulaştırılması gerektiğini aktaran Gümrükçüoğlu, yardım seferberliği kapsamında İstanbul'da ve KADEM temsilciliğinin bulunduğu 55 şehirde "hayır çarşıları" açtıklarını kaydetti.

Kampanya kapsamında "Gazze'ye Kardeş Payı" hesabı üzerinden bağış topladıklarını belirten Gümrükçoğlu, hayır çarşılarından ve bağışlardan elde edilen geliri, gıda ve hijyen malzemesi olarak Kızılay'ın yardım gemisi ile Mersin'den Ariş Limanı'na, oradan kara yolu ile Gazze'ye ulaştırdıklarını bildirdi.

Gümrükçüoğlu, "Gazze'de 1 milyondan fazla kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Bombaların, işgalin, açlığın ve susuzluğun ortasında hayata tutunmaya çalışan Filistin halkına bir nebze olsun destek olabilmeyi amaçlıyoruz. Türkiye genelinde başlattığımız bu büyük kampanyaya destek olan ve yardımlarımızın bölgeye ulaşmasına aracılık eden Kızılay'a, özellikle de Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMEK ADINA ATILMIŞ ANLAMLI BİR ADIMDIR"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise Gazze'deki çatışma mağdurlarına daha fazla insani yardım ulaştırmak için çalıştıklarını kaydederek, "Gazze'deki çatışma mağdurlarına destek olmak için de elimizden geleni yapıyoruz. KADEM ile de bu anlamda bir işbirliği yaptık. Aşevi odaklı işbirliğimiz, Gazze halkına sıcak yemek ulaştırmanın ötesinde, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek adına atılmış anlamlı bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu desteklerin aynı zamanda insanlığın ve dayanışmanın gücünü hatırlattığını kaydeden Yılmaz, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a ve Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'na da kampanyayı başlattıkları ve yürüttükleri için teşekkür etti.