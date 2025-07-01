KADEM İnovasyonda Kadın programına başvurular başladı: Toplamda 1,5 milyon TL ödül

Kadınların ekonomik hayattaki varlığını sürdürülebilir biçimde güçlendirmeyi hedefleyen program; yatırım, büyüme ve iş birliği olanaklarıyla girişimcilerin yanında yer alıyor. Teknoloji, sağlık, tarım, iklim ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda yenilikçi iş fikirlerine sahip kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan kamp, katılımcılarına iş dünyasına güçlü bir adım atma fırsatı sunuyor.

KURUMSAL İŞBİRLİKLERİNDEN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

İnovasyonda Kadın Programı, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle bu yıl güdümlü proje olarak hayata geçirildi. KADEM; TÜBİTAK, Marmara Teknokent, İstanbul Teknopark, Yıldız Teknopark, Bilişim Vadisi, KOSGEB, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Üsküdar Belediyesi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Fonangels, KAGİDER, StartupCentrum, TT Ventures, Halkbank Fonla Büyüsün, Albaraka Garaj ve APY Ventures gibi alanında yetkin kurumlarla iş birliği içinde kadın girişimcilere destek sunuyor.

30 GİRİŞİMCİ KADINA KAPSAMLI EĞİTİM VE MENTORLUK

Hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından seçilecek 30 kadın girişimci, 25 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Girişimcilik Kampı'na katılacak. Katılımcılar, bir hafta sürecek program boyunca; girişimcilik ekosistemi, proje yönetimi, iş planı hazırlama, marka ve pazarlama stratejileri, iş hukuku, patent ve tescil süreçleri, yatırımcı ilişkileri ve büyüme stratejileri gibi başlıklarda eğitim alacak. Kamp süresince tecrübe paylaşımı ve mentorluk desteğiyle girişimlerini geliştirme imkânı bulacak olan kadın girişimciler, kamp sonunda yatırımcılarla buluşma, güçlü bir iş ağı oluşturma ve ulusal/uluslararası etkinliklere katılma fırsatına sahip olacak.

TOPLAM 1,5 MİLYON TL ÖDÜL

Kampın sonunda ön kuluçka ve kuluçka kategorilerinde değerlendirilecek finalistler arasından her kategoride ilk üçe giren girişimcilere toplamda 1,5 milyon TL'lik ödül dağıtılacak.

Ön Kuluçka ve Kuluçka Kategorisi Ödülleri:

Birincilik Ödülü: 350 bin TL

İkincilik Ödülü: 250 bin TL

Üçüncülük Ödülü: 150 bin TL

Ayrıca: Her iki kategorinin birincilerine, uluslararası prestijli girişimcilik etkinliklerinden biri olan Web Summit (Katar), Slush veya CES etkinliklerinden birine katılım desteği sağlanacak.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE 10 YILLIK BİRİKİM

2015 yılından bu yana yürütülen İnovasyonda Kadın Programı Projesi'ne bugüne dek 2500'ün üzerinde kadın girişimci başvurdu. 200'ü aşkın kadın girişimci, KADEM'in düzenlediği girişimcilik kamplarına katılarak bilgi, deneyim ve güçlü bir network kazanma imkânı buldu. Kamp sonunda finale kalarak ödül ve sertifika almaya hak kazanan 42 kadın girişimciden 14'ü kendi girişim şirketini kurdu. Katılımcılar; ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanarak iş dünyasında önemli başarılara imza attı.

KADEM olarak kadınların üretim, inovasyon ve girişimcilik alanlarında daha görünür, daha güçlü ve daha etkili olmalarını desteklemeye devam ediyoruz.