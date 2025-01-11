KADEM kadın kooperatiflerine ''KooPro'' ile destek olacak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört yanından 15'i aşkın kadın kooperatifinin temsilcilerinin bir araya geldiği projenin ilk faaliyeti olan KooPro Eğitim Kampı, İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Programda konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, KooPro ile kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması, pazarda rekabet edebilir hale getirilmeleri ve daha geniş bir iş ağına entegre edilmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Sarı, projeyle kadınlara sadece ekonomik katkı sağlamayı değil, aynı zamanda onların dayanışma içinde kendilerini geliştirebilecekleri sürdürülebilir bir sistem kurmayı hedeflediklerini aktardı.

Türkiye'nin pek çok şehrinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirlik açısından zorluklar yaşadığını, kuruluş ve işletme sürecinde sermaye sıkıntısı, yeterli destek bulamama gibi sorunlarla veya toplumsal yapıdan kaynaklı engellerle karşılaştığını kaydeden Sarı, şunları kaydetti:

"Kadınların özellikle eğitim, araç gereç, satış, pazarlama ve finansal açıdan desteklenmeleri büyük önem arz ediyor. KooPro tam da bu ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefliyor. Bizler, bu oluşumların kapasitelerini artırmak adına neler yapabiliriz, pazarda rekabet edebilmelerini nasıl sağlarız, onları ne şekilde destekleyebiliriz gibi sorulara cevap aradık. Yalnızca desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda sürecin bir parçası ve çözüm ortağı olmayı amaçladık."

- "KADIN KOOPERATİFLERİNİN DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEĞE ADIM ATMALARINI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Canan Sarı, KooPro kapsamında KADEM'in, öncelikle kadın kooperatifleri için özel olarak oluşturulmuş bir koordinasyon merkezi kuracağını ifade ederek, bu merkezin kadın kooperatiflerini daha profesyonel bir işleyişe ulaştırmak için faaliyet göstereceğini belirtti.

Eğitimlerden danışmanlık hizmetlerine, pazara erişim stratejilerinin finansal desteğine kadar birçok alanda KADEM'in kadın kooperatiflerinin yanında olacağını belirten Sarı, KooPro sayesinde hep birlikte, yeni başarı hikayelerinin yazılacağı uzun bir yola çıktıklarını belirtti.

Sarı, kadınların emeğini ve dayanışmasını güçlendirecek bu yolculuğun, hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederek, şunları aktardı:

"Projemiz kooperatifçilik faaliyetinde bulunan kadınların ürün üretme, kalite kontrol süreçleri, pazara erişim, dijitalleşme, akreditasyon, sertifikalandırma, satış ve pazarlama, pazarda tutunma, sürdürülebilirlik, kurumsallaşma gibi alanlarda desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin çatı bir organizasyon yapısı içinde etkin şekilde faaliyet gösterebilmesi üzerine kurgulandı. Eğitim kampında gördüğümüz ilgi ve yüksek motivasyon, kadınların potansiyellerine olan inancımızı bir kez daha pekiştirdi. Bu kampın çıktılarının, kadın kooperatiflerinin daha güçlü bir geleceğe adım atmalarını sağlayacağına inanıyoruz."

Programa, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünden Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Hüseyin Ulubeyli, projenin sponsoru Vakıf Katılımdan Tüzel Pazarlama Bölüm Başkanı Meryem Bihin Dikici, projenin paydaşı Hepsiburada'dan Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Kıdemli Müdürü Duygu Çavdar ile kooperatif temsilcileri katıldı.

- KOOPRO, KADIN KOOPERATİFLERİNE GENİŞ BİR YELPAZEDE DESTEK SAĞLIYOR

KooPro Eğitim Kampı süresince katılımcılara, kooperatifler için muhasebe uygulamaları, dijital pazarlama ve kooperatiflerde pazarlama, e-ticaret ve girişimcilik, dijital araçların kullanımı, pratik ürün fotoğrafçılığı, hukuki süreçlere giriş, kooperatifleşme bilinci ve marka değeri gibi konularda kapsamlı eğitimler veriliyor.

KooPro, kadın kooperatiflerine ürün danışmanlığı ve sertifikasyon, alıcı ve satıcı firmalarla işbirliği, ortak pazarlama faaliyetleri, kurumsallaşma süreçleri için eğitimler, hibeler ve dayanışma etkinlikleri gibi geniş bir yelpazede destek sağlıyor. Pilotlama aşamasında 10 kooperatifi, yaygınlaştırma aşamasında ise Türkiye genelinde 50'yi aşkın kooperatifi kapsayacak şekilde tasarlanan proje, kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesine de öncülük etmeyi planlıyor.