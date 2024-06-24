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KADEM Malatya Temsilciliği, Gazze'ye destek için hayır çarşısı kurdu

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Malatya Temsilciliği, İsrail'in aylardır havadan ve karadan bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla hayır çarşısı kurdu.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 15:14 - Güncelleme:
KADEM Malatya Temsilciliği, Gazze'ye destek için hayır çarşısı kurdu
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KADEM İl Temsilciliği üyeleri, "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası kapsamında Malatya Park Alışveriş Merkezi önünde hayır çarşısı açtı.

Çeşitli gıda ve el sanatları ürünlerinin satışından elde edilecek gelir, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı Gazze Şeridi'ne ulaştırılacak.

KADEM İl Temsilcisi Saliha Sırma, gazetecilere, KADEM olarak Filistin'in mücadelesini dünyaya duyurmaya çalıştıklarını anlattı.

Sırma, "Genel Başkanımız Saliha Hanım ve heyeti, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Filistinli kadınların uğradığı zulmü, onların yaşadıkları zorlukları anlatan programlar yaptı. Hayır çarşısı kermesi 55 ilimizdeki temsilcilerimizle haziran ve temmuz ayları boyunca devam edecek. Toplanan yardımlar ve bağışlar ortak ıban numarası üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak." dedi.

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