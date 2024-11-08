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  • KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar 24 TV'ye anlattı: Gazze ve Lübnan'da bunu acı bir şekilde gördük
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KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar 24 TV'ye anlattı: Gazze ve Lübnan'da bunu acı bir şekilde gördük

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi öncesi 24 TV'ye açıklamalarda bulunan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapay zekanın kullanım alanları hakkında, 'Yakın zamanda savaş bağlamında Gazze'de Lübnan'da yaşanılan örneklerde yine bu gibi teknolojilerin olumsuz yönde nasıl kullanılabileceğini çok canlı ve acı bir şekilde görmüş olduk.' dedi.

8 Kasım 2024 Cuma 14:13 - Güncelleme:
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar 24 TV'ye anlattı: Gazze ve Lübnan'da bunu acı bir şekilde gördük
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Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın "Yapay Zekâ ve Kadın" temasıyla düzenlediği Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün başladı.

"GAZZE VE LÜBNAN'DA BUNU ACI BİR ŞEKİLDE GÖRDÜK"

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar zirveye dair detayları 24 TV'ye anlattı.

24 TV muhabirinin zirvenin teması olan "yapay zeka ve kadın" hakkındaki sorusunu cevaplayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bize sık sorulan bir konu bu. Aslında çok önemli bir konu. Çünkü yapay zeka dünyanın her kesimini ilgilendiren bir teknoloji. Biz yapay zekayı hayatımızı kolaylaştıran bir enstrüman olarak kullanıyoruz. Fakat bununla beraber eğitimde, sağlıkta, akademide ve adalette çok çeşitli alanlarda kullanıyoruz. Bunun (yapay zeka) Ciddi tehditler de barındırabileceği görüldü. Yakın zamanda savaş bağlamında Gazze'de Lübnan'da yaşanılan örneklerde yine bu gibi teknolojilerin olumsuz yönde nasıl kullanılabileceğini çok canı ve acı bir şekilde görmüş olduk. " dedi.

KADEM'in kadın alanındaki çalışmalarına değinen Bayraktar, "Dolayısıyla biz kadın alanında çalışan bir vakıf olarak kadın erkek arasındaki adalet söz onsu olduğunda yapay zekanın çeşitli avantajlarla birlikte dezavantajlar da doğura bileceğini çok çeşitli örneklerle gördük. O yüzden dünyada bu alanda çalışmalar yapan uzmanlarla birlikte iki gün boyunca aslında bir yıldır başlatılan ön çalışmalarla birlikte bu iki günde burada verimli tartışmaları burada görüyor olacağız." ifadelerini kullandı.

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