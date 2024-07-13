İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2024 Cumartesi / 7 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KADEM Niğde Temsilciliği, Filistinlilere destek için hayır çarşısı kurdu
Güncel

KADEM Niğde Temsilciliği, Filistinlilere destek için hayır çarşısı kurdu

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Niğde Temsilciliği, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla hayır çarşısı kurdu.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:09 - Güncelleme:
KADEM Niğde Temsilciliği, Filistinlilere destek için hayır çarşısı kurdu
ABONE OL

Vali Cahit Çelik, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 2 gün açık kalacak hayır çarşısını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Çelik, Filistin'de büyük zulüm olduğuna dikkati çekti.

Saldırılarda 40 binin üzerinde Müslüman'ın hayatını kaybettiğini belirten Çelik, "Filistin'de yaralı olan kardeşlerimizin sayısı da 100 binin üzerinde. Dünyanın gözü önünde çok büyük bir vahşet yaşanıyor. Bizler de burada kurumlarla oradaki kardeşlerimiz için bir organizasyon düzenledik. İnşallah bu organizasyonda satılan ürünlerin paraları, Filistin'deki kardeşlerimize gıda olarak gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve il protokolünün eşleri katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.