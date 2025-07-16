KADEM Sanat'tan ''Kadın ve Aile'' temalı fotoğraf yarışması

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), kadının aile içindeki görünmeyen emeğini ve dönüştürücü rolünü görünür kılmak amacıyla fotoğraf yarışması düzenliyor. Çeşitli ödüllerin dağıtılacağı "Kadın ve Aile Temalı Fotoğraf Yarışması", 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi nedeniyle ailenin temel taşlarından olan kadına odaklanıyor. Kadının aile içindeki yerini sanatın diliyle belgeleyerek bireysel ya da kolektif hafızamızdaki yerini güçlendirmeyi hedefleyen yarışma, KADEM Sanat çatısı altında hayata geçiriliyor.

Kadının hayatın içinde ve ailede üstlendiği çok boyutlu rolleri yansıtmayı amaçlayan yarışmada; eş, anne, kız kardeş rollerinin yanı sıra büyükanne-torun ilişkisi, bakım emeği gibi bağlamlar sanatseverlerin objektiflerine yansıyacak.

Amatör ya da profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan etkinlik aracılığıyla, kadının aile içindeki konumunun etkileyici ve özgün anlatımlarla ortaya konulması bekleniyor. Yarışmaya en fazla dört dijital fotoğrafla www.kademsanat.com adresi üzerinden ücretsiz olarak başvurulabiliyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı yarışmanın şartnamesine yine aynı adresten ulaşılabiliyor.

ÖDÜL VE TEŞVİKLER

"Kadın ve Aile" temalı yarışmada dereceye giren eserler, alanında uzman sanatçılar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan jüri tarafından belirlenecek.

Yarışma sonunda;

Birincilik ödülü: 70.000 TL

İkincilik ödülü: 50.000 TL

Üçüncülük ödülü: 30.000 TL

5 adet mansiyon: 5.000 TL

Sergilemeye hak kazanan eser sahiplerine: 1.000 TL

Kazanan eserler ayrıca dijital sergi ve çeşitli tanıtım platformlarında, eser sahibinin adıyla birlikte yer alacaklar.

Yarışma Takvimi

Başvuru Başlangıcı: 16 Temmuz 2025

Son Katılım Tarihi: 1 Eylül 2025

Değerlendirme: 15 Eylül 2025

Ödül Töreni ve Sonuçların Duyurulması: 3 Ekim 2025