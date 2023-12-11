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KADEM, soykırım suçlusu İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), İsrail'in Gazze'de insan hakları ve savaş hukuku ihlalleri ile soykırım suçları işlediği gerekçesiyle İsrailli yetkililer hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
KADEM, soykırım suçlusu İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İsrail'in Filistin halkının topraklarını işgal ederek bugüne kadar binlerce Filistinliyi öldürdüğü, mallarına zarar vererek evlerini gasbettiği belirtildi.

Uzun yıllardır hava, deniz ve karadan İsrail kuşatması altında olan Gazze'de ambargo uygulanarak sivillerin temel insani ihtiyaçlara erişiminin kasıtlı olarak engellendiğine vurgu yapılan dilekçede, Filistin topraklarının açık hava hapishanesine dönüştürüldüğü ifade edildi.

Dilekçede, İsrail hükümeti tarafından, sağlık yardımları da dahil Gazze halkına insani yardımların ulaşması engellenerek insanlık suçu işlendiği kaydedildi.

Aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu İsrailli yetkililer hakkında araştırma yapılarak delillerin toplanması ve gerekli soruşturmanın açılabilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi Ön Yargılama Dairesi'nden soruşturma izin ve yetkisi istenilmesi talep edilen dilekçede, yetkililerin işlediği suçlardan dolayı haklarında ayrı ayrı tutuklama emri çıkarılması istendi.

Dilekçede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve diğer İsrailli yetkililerin, "soykırım", "insanlığa karşı suçlar" ve "savaş suçu" gibi maddelerden cezalandırılmaları gerektiği vurgumandı.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Suç duyurusu dilekçesinin savcılığa sunulmasının ardından İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 18 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 50 bin kişinin yaralandığını aktardı.

KADEM'in 7 Ekim'den bu yana İsrail'e karşı her platformda tepkisini ortaya koyduğunu anlatan Gümrükçüoğlu, "Bugün de İsrail'in işlemiş olduğu suçlarla ilgili İsrail hükümet ve ordu yetkilileri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusu dilekçemizi, Adalet Bakanlığı marifetiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine iletilmek üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdik. Yine İsrail'in Lahey Uluslararası Adalet Divanı önünde yargılanması için de girişimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı vicdan ve sorumluluk sahibi herkesi, tüm kurum ve kuruluşları tepki göstermeye, uluslararası düzeyde suç duyurusunda bulunmaya davet ettiklerini söyledi.

  • Gazze soykırımı
  • insan hakları ihlalleri
  • kadem

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