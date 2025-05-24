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KADEM, Güney Afrika'daki W20 Kadın Zirvesi'ne katıldı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen W20 Kadın Zirvesi'ne katılım gösterdi.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 07:24 - Güncelleme:
KADEM, Güney Afrika'daki W20 Kadın Zirvesi'ne katıldı
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G20 ülkelerinden kadın sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, 20-22 Mayıs'ta Cape Town şehrinde "Kadınlar Arasında Dayanışma ile Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Kalkınma" teması ile düzenlenen W20 zirvesinde bir araya geldi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen toplantılar, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolünü güçlendirmeye yönelik küresel işbirliklerine sahne oldu.

Türkiye delegasyonu olarak zirveye katılan KADEM heyeti, iklim direnci, gıda güvenliği ve dijital dönüşüm gibi alanlarda kadınların potansiyelini ortaya koyan projeleriyle uluslararası platformda önemli bir örnek teşkil etti.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Canan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, G20'nin kadın odaklı çalışma grubu olan W20'nin, kadınların ekonomik olarak güçlenmesini ve karar alma süreçlerine daha fazla katılımını sağlamak için 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulmuş bir platform olduğunu söyledi.

Sarı, W20'nin somut önerilerinin politika belgesi olarak G20'ye yansıdığı bir platform olduğuna dikkati çekerek, "KADEM'in bu platformdaki varlığı bu yüzden çok önemli. Sadece ülkemizdeki değil bölgemizdeki ve İslam coğrafyasındaki kadınların sorunlarını, bölge kadınlarının milli değerlerini ve kültürel yapılarını göz ardı etmeden aktararak bu platformda önemli bir görev üstleniyoruz." dedi.

KADEM'in W20 toplantılarına saha tecrübeleri ve akademik çalışmalarının çıktılarıyla katkı sunduğunun altını çizen Sarı, Genel Müdür Yardımcısı Betül Özel Çiçek'in "Yenilenebilir Enerjiye Adil Geçişte Kadınların Ekonomik Güçlenmesinin Zorlukları ve Umutları" başlıklı panelde, KADEM'in Kadın Kooperatifleri Destek ve Koordinasyon Merkezi (KOORPRO) isimli projesini tanıttığını belirtti.

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