25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
  • KADEM'den 25 Kasım için ''farkındalık'' vurgusu: Kadına şiddet toplumu yaralar
Güncel

KADEM'den 25 Kasım için ''farkındalık'' vurgusu: Kadına şiddet toplumu yaralar

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenledi.

25 Kasım 2025 Salı 23:44
KADEM'den 25 Kasım için ''farkındalık'' vurgusu: Kadına şiddet toplumu yaralar
Üsküdar Meydanı, Taksim ve Galata Kulesi'nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışması gerçekleştiren Genç KADEM üyeleri, broşür ve balon dağıttı.

Üzerlerine turuncu yelek giyen KADEM üyeleri, vatandaşlara çeşitli bilgiler verdi.

Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Genç KADEM Sorumlusu Hande Bilirgen, kadına yönelik şiddetin bireyleri değil, aileleri ve toplumu derinden yaralayan insan hukukuna aykırı bir davranış biçimi olduğunu söyledi.

KADEM olarak kadına yönelik şiddete karşı çalışmalarını devam ettirdiklerini aktaran Bilirgen, "KADEM olarak her 25 Kasım'da kampanya çalışmalarımızla bu alanda insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Bilirgen, bugün Genç KADEM gönüllüleriyle İstanbul'un iki yakasında farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Kampanya içeriğimizde yer alan pinlerimiz ve balonlarımızla beraber kişileri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında insanlarla sokak röportajları yaparak farkındalıklarını ölçmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

KADEM, farkındalık çalışmaları kapsamında Galata Kulesi'nde de video mapping gösterisi düzenledi.

Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için "Şiddete karşı hep birlikte", "Turuncu rozetini tak farkında ol" yazılarının kuleye yansıtıldığı gösteride, hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarına da yer verildi.

  • KADEM
  • kadına yönelik şiddet
  • Üsküdar meydanı

