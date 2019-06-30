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KADEM'den CHP'li belediyelerin LGBT paylaşımlarına tepki

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), CHP'li belediyelerin sosyal medyadaki eşcinsellikle ilgili paylaşımlarına ilişkin, 'Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekliği dışındaki sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımlar, neslin devamına, toplumun inanç ve değerlerine saldırmaktadır.' açıklamasında bulundu.

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KADEM CHP'li belediyelerin sosyal medyadaki LGBT paylaşımlarına tepki gösterdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekliği dışındaki sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımlar, neslin devamına, toplumun inanç ve değerlerine saldırmaktadır" ifadelerine yer verildi. 

CHP'Lİ BELEDİYELERİN PAYLAŞIMLARINA TEPKİ

Dernekten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada, CHP belediyeleri tarafından eşcinselliği öven ve meşrulaştıran mesajlar yayınlanmaya başlandı. Tek bir elden hazırlandığı ve planlı bir işaretle başlatıldığı fark edilen bu eylemler kabul edilemez. Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekliği dışındaki sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımlar, neslin devamına, toplumun inanç ve değerlerine saldırmaktadır.

KADEM olarak, milli ve manevi değerlerimizin referansıyla; sağlıklı nesillerin korunması konusunda hassasiyetle çabalıyoruz. Aileyi tehdit eden her türlü fikir ve oluşuma karşı mücadele edeceğiz."

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