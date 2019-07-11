23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6748
  • 6,413
  • 259.168
  • 99336.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

KADEM'den iftiralara cevap: Uluslararası bir vakıftan fon almadık

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu 'Uluslararası bir vakıftan fon almadık. KADEM'in adını Soros'la zikretmek iftiradır.' dedi.

  • 10
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı basın toplantısında, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda yürütülen karalama kampanyasına ve hakkındaki iddialara cevap verdi.
 
Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, uluslararası vakıflardan fon alındığına dair yapılan ithamlara karşı, "Biz uluslararası vakıftan fon almadık. AB'nin bazı projelere başvurduk. Bunun dışında bir şey yoktur. İftira atılıyor." ifadeleri kullandı.
 
"Kadının bir cümlesiyle aileyi yıkıyorsunuz" iddialarına yönelik olarak Gümrükçüoğlu, "Aile ile ilgili kanun belli. Bu kanun şiddete uğrayan kişi koruma altına alıyor. Daha fazla şiddeti ortadan kaldırmak için var. Koruma için var." dedi.

Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji'den 3 il için 'dolu' uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için 'dolu' uyarısı

Afrin'de patlama: Çok sayıda ölü var

Afrin'de patlama: Çok sayıda ölü var

ByLock yazışmalarında talimatlar ortaya çıktı

ByLock yazışmalarında talimatlar ortaya çıktı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

İğrenç detaylar! 'Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu'

İğrenç detaylar! 'Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu'

Türkiye'ye dev yatırım: Bölgeye güveni göstermiş olacağız

Türkiye'ye dev yatırım: Bölgeye güveni göstermiş olacağız

Suud ailesine küfür edilince... İsrail gazeteci yayını terketti

Suud ailesine küfür edilince... İsrail gazeteci yayını terketti

Türkiye için önemli gelişme: NATO'da kendini ispatladı

Türkiye için önemli gelişme: NATO'da kendini ispatladı
 

POPÜLER HABERLER

Merkel 3.kez titreme nöbeti geçirdi

Merkel 3.kez titreme nöbeti geçirdi

Burası Afrika değil Türkiye! Belgeselleri aratmayan görüntüler...

Burası Afrika değil Türkiye! Belgeselleri aratmayan görüntüler...

Edirne'de kıyıya vuran kemikler şaşkınlığa neden oldu

Edirne'de kıyıya vuran kemikler şaşkınlığa neden oldu

Serbest olan yıldızlar

Serbest olan yıldızlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA