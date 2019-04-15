KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki
KADEM İstanbul Tabip Odası'na tepki 'Cinselliğin Farklı Yüzleri 6. Panel' etkinliğinin duyurusunda kullandığı görsele tepki gösterdi.
- AA
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Tabip Odası'nın "Cinselliğin Farklı Yüzleri 6. Panel" etkinliğinin duyurusunda kullandığı görsele tepki gösterdi.
KADEM'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Tabip Odası’nın düzenleyeceği panel için seçtiği görsel, eşcinselliği işaret ederek kadına ve erkeğe kendi varoluş gerçekliği dışında bir anlam yüklemektedir. KADEM olarak, inancımıza ve insanlık değerlerine aykırı olan bu kasıtlı normalleştirme çabasını kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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