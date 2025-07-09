KADEM'den Şehzade Camii'nde 1500 kişilik aşure ikramı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olan aşure geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Genç KADEM gönüllülerinin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, İstanbul Fatih'teki tarihi Şehzade Camii'nde 1500 kişilik aşure ikram edildi.

Genç KADEM'in her yıl düzenlediği aşure ikramı, Muharrem ayının manevi atmosferini yerli ve yabancı tüm katılımcılarla paylaşma fırsatını sunduğu gibi bereket, dayanışma ve kardeşlik duygularını hatırlatmak için vesile oldu. Etkinliğe katılan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Canan Sarı ve KADEM yöneticileri, kazan başında aşure dağıtarak bu kadim geleneğin önemine dikkat çekti.

Vatandaşlara aşure ikram eden KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Aşure sadece bir tatlı değil; sabrın, şükrün ve paylaşmanın; birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi. Farklı tatların aynı kazanda ahenkle buluşması gibi, bizler de ortak değerlerimizde kaynaşıyor, gönül sofralarında bir araya geliyoruz. Bu geleneğimizi yaşatmak amacıyla KADEM olarak her yıl olduğu gibi yine misafirlerimizle bir aradayız. Genç KADEM ekibimizin düzenlediği bu güzel organizasyon vesilesiyle, dostluk ve paylaşma duygularımızın yeniden canlanmasını, gönüllerimizin aynı potada buluşmasını temenni ediyorum.

Şehitlerimizi de unutmuyoruz dualarımızda, başta bugün cenazeleri kalkan 12 şehidimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ailelerine sabrı cemil diliyorum."

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Canan Sarı, etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Genç KADEM'in bu anlamlı etkinliği sahiplenmesini son derece kıymetli buluyorum. Yüzlerce yıldır süregelen geleneğimize gençlerimizin sahip çıkması; kültürümüzün, toplumsal hafızamızın ve manevi değerlerimizin yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Muharrem ayınız mübarek olsun."

Geleneksel KADEM Aşure Etkinliği, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Şehzade Camii'ni ziyarete gelen turistlere de aşure ikram eden Genç KADEM gönüllüleri "Aşuremiz, bolluk, bereket, birlik ve beraberliğe vesile olsun" temennisinde bulundular.