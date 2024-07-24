KADEM'den Süleymaniye'de bin kişilik aşure ikramı

Genç KADEM ev sahipliğinde Süleymaniye Camii avlusunda aşure programı düzenlendi. Muharrem ayı vesilesiyle KADEM Vakfı tarafından organize edilen programda, Genç Kadem gönüllüleri tarafından yaklaşık bin kişiye aşure dağıtıldı.



Süleymaniye Camii'ni ziyarete gelen turistlere de aşure ikramında bulunan Genç KADEM gönüllüleri "Aşuremiz, bolluk, bereket, birlik ve beraberliğe vesile olsun." temennisinde bulundular. Aşure ikramına yoğun ilgi gösteren turistler de bol bol fotoğraf çekti.

"AŞURE BEREKETİ PAYLAŞMAKTIR"

Genç KADEM sorumlusu Hande Bilirgen de yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz gibi Muharrem ayı içerisindeyiz. Aşure farklı kültürleri, inançları bir araya getirir. Süleymaniye Camisi'ni seçmemizin nedeni, farklı kültürden insanların da olduğu bir lokasyon olması. Aynı zamanda bolluk ve bereketi temsil eder. Aslında her kültürde hatta her evde aşure farklı yapılır. İçindeki malzemeler değişebilir, çeşitlenir. Ancak aşurenin geleneksel olarak manası bereketi paylaşmaktır. Bugün aşure vesileyle, birlikte olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın kıymetini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.