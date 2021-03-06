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  • Kademeli normalleşmenin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'lere ulaştı
Güncel

Kademeli normalleşmenin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'lere ulaştı

Kademeli normalleşme sonrası ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.

DHA06 Mart 2021 Cumartesi 15:16 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 15:24
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı. Saatler geçtikçe trafik yoğunluğu arttı. Öğle saatlerinde yağmurunda etkili olmasıyla trafik yoğunlaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.00 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 78'e ulaştı.

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