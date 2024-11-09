KADEM'in “6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi” sona erdi! Yapay zekâ ile herkes için adil bir dünyanın yolları arandı

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) düzenlediği "Yapay Zekâ ve Kadın" ana temalı 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları ile 8 Kasım'da başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun açılış konuşmalarının ardından çeşitli ülkelerden bakanların katılımı ile Liderler Oturumu düzenlendi.

Zirve'nin 9 Kasım'da düzenlenen ikinci gününde, uzman konukların ve yetkili isimlerin katıldığı oturumlara ev sahipliği yapıldı.

KADEM Akademik Danışma Kurulu Üyesi Dr. Ravza Altuntaş Çakır moderatörlüğündeki "Yapay Zekâ, Bilgi Üretimi ve Algoritmalar" oturumunun konukları; Innovative Solution Partners Inc. Kurucusu Mariyah Saifuddin, BM Veri, Yapay Zekâ ve Sorumlu Teknoloji Şefi Lambert Hogenhout, Batman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, İstinye Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şebnem Özdemir idi. Tartışmalarda yapay zekânın neden olduğu ayrımcılığın önlenmesinin yollarının yanı sıra, herkes için adil sonuçlar üretebilmesi için veri setlerinin nasıl beslenmesi, hangi kaynaklar kullanılarak oluşturulması gerektiğinin belirleyici olduğu vurgulandı.

KADEM Savunuculuk ve Araştırma Departmanı Direktörü Dr. Betül Özel Çiçek moderatörlüğünde düzenlenen "Yapay Zekâ, Sosyo-Kültürel Kodlar" oturumunun konukları; Bağımsız Kültür Danışmanı Borbála Csete, Bari Aldo Moro Üniversitesi Doç. Dr. Francesca Alessandra Lisi, Salesforce Üst Düzey Yöneticisi Karen de Sousa Pesse, Girişimci ve Awaken Your Human Design Kurucu Moana Sangeo idi. Yapay zekânın aile yapısını nasıl değiştirdiğinin gündeme getirildiği tartışmada, eskiden ailenin bilge kişisi konumundaki yaşlıların, bugün gerek teknoloji kullanımı gerekse de araçlarla sağlanan bilginin doğruluğunun kontrolü için torunlara bağımlı olduğu belirtildi. Daha fazla kadının teknoloji alanında çalışabilmesi için bu alanın erişilebilirliğinin sağlanması gerekliliğinin altı çizildiği konuşmalar sırasında, pek çok ülkede yapay zekâ teknolojilerine ilişkin taslak mevzuatların hazırlandığı hatırlatılarak, herkesin elindeki bilgiyi, alınan dersleri ve iyi örnekleri paylaşmasının önemi vurgulandı.

Yapay zekânın kadınların refahı için sunduğu fırsatlar ve yapay zekâda kadın istihdamının hem sektör hem de toplum üzerindeki etkisi incelendi. Doç. Dr. Uğur Özdemir'in moderatörlüğündeki "Yapay Zekânın Kadının İyi Olma Hâline Etkileri" başlıklı oturum, DZLP Group Yönetici Ortak ve CEO'su Lisa Brunet, Cinsiyet Çalışmaları Uzmanı Lizette Soria, BM Enformasyon Merkezi Direktörü Miklos Gaspar ve Yapay Zekâ Yazarı Şule Güner'in katılımıyla düzenlendi. Oturumda, yapay zekânın kadınların refahı için sunduğu fırsatlar ve yapay zekâda kadın istihdamının hem sektör hem de genel olarak toplum üzerindeki etkisi incelendi.

KADEM Medya ve Basın Kurulu Üyesi Meryem İlayda Atlas; Girişimci, Etik Yapay Zekâ için Kadın Platformu Üyesi UNESCO'dan Ana Prica, Higer Dijital İş İnsanı, Stratejik Hizmetler Başkan Yardımcısı Dr. Jess Evans, Yapay Zekâ ve Dijital Politika Merkezi Başkanı Merve Hickok'un katıldığı, "Demokratik Savunuculuk ve Hak Temelli Aktivizm" başlıklı paneli yönetti. Panelde yapay zekânın üretim ve kullanımına kadınların adil ve eşit katılımını sağlamak için geliştirilebilecek politikalar konuşuldu.

Yapay zekânın adaleti, açıklığı ve hesap verebilirliğinin incelendiği, "Yapay Zekâ Üzerine Etik Tartışmalar ve Politik Düzenlemeler" paneli, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nursem Keskin Aksay moderatörlüğünde düzenlendi. Panel konuşmacıları; Uygulamalı Etik ve Siber Güvenlik Kıdemli Öğretim Üyesi, Griffith Üniversitesi Dr. David Tuffley, Sosyal Girişimci, Lighthouse3 Kurucusu, Yapay Zekâ Etiğinde Kadınlar Mia Shah Dand AI Minds Academy Girişimci, Kurucu ve Direktör Dr. Nour Naim, sunumlarının ardından, diğer panellerde olduğu gibi dinleyicilerin sorunlarını cevapladılar.

KADEM Akademik Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nagihan Haliloğlu yönetimindeki "İlham Veren Kadınlar" oturumunun konukları Lagos Üniversitesi'den Doç. Dr. Chika Yinka-Banjo, Centro-i Girişimci ve CEO'su Dr. Elena Estavillo, RoofStacks & GoArt Metaverse Girişimcisi Esra Soylu, Leak Signal Danışma Kurulu Üyesi Melina Scotto, NeuroVision AI Tech, FROM YOUR EYES Kurucu ve CEO'su Zülal Tannur idi. Panelde, gelecekte kadınlar için daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir yapay zekâ ekosistemini teşvik etmeye yönelik eyleme geçirilebilir söylemler değerlendirildi.

KADEM 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 'Sonuç Bildirisi'nin okunmasıyla sona erdi.

İSRAİL'İN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SOYKIRIMI

6. Uluslararası Adalet ve Kadın Zirvesi'nde Gazze'deki soykırıma özel bir başlık açıldı. Haliç Üniversitesi'ndeki etkinlik alanına kurulan 'media zone' "Yapay Zekâ Destekli Soykırım: Gazze" konulu söyleşilere ayrıldı. Katliamların tanık olan ve mağdurların sesini duyurmak için çalışan konuklara ayrılan bölümde; İslamofobi üzerine çalışmalarıyla bilinen hukukçu, yazar, aktivist Prof. Dr. Khaled A. Beydoun, belgesel fotoğrafçısı, sanatçı Belal Khaled ve TRT Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörü Hatice Banu Acar yer aldılar. Mini söyleşiler düzenlenen alanda, katılımcıların soruları da cevaplandı.